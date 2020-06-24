Дубінський і Ко: хранителі півночі

У партії «Слуга народу» остаточно визначилися з кандидатурами тих, хто буде представляти інтереси президента в регіонах до виборів і після

У партії «Слуга народу» остаточно визначилися з кандидатурами тих, хто буде представляти інтереси президента в регіонах до виборів і після

RegioNews починає серію публікацій про голів обласних партійних організацій правлячої партії. Перші – представники партії "Слуга народу" у північних регіонах України.

Київська область. Олександр Дубінський

Головний регіон країни правляча партія віддала в руки досвідченого інформаційника і маніпулятора – Дубінського, який вважається представником неформальної групи впливу Ігоря Коломойського у Верховній Раді.

Завдання перед Дубинським стоїть непросте – згідно з опитуванням, проведеним соціологічною групою "Рейтинг" у Київській області за партію "Слуга народу" готові голосувати лише 12% опитуваних.

Регіон, який дістався Дубінському як підшефному можна назвати настільки ж перспективним, наскільки складним. Тут, навколо столиці, сходяться інтереси найбільш впливових бізнесових і політичних груп, кожна з яких буде "рвати" собі максимум впливу, який буде розподілятися у ході місцевих виборів.

В області досить багато ласих шматків, пов'язаних, насамперед, із землею і будівництвом. І в кожному з таких міст київської агломерації, як Ірпінь, Буча, Вишгород, Українка та інших, політична ситуація різна. Тому передвиборні домовленості тут не будуть простими, і в кожному окремому випадку потрібно формувати свій порядок.

Слід припустити, що увага Дубінського як куратора регіону буде зосереджена, в першу чергу, на території його округу, а також там, де сконцентровані бізнес-інтереси його патрона.

Очікується, що особливо голосно в ході виборчої кампанії буде звучати назва міста Українка, поруч з яким знаходиться Трипільська ТЕС, де є інтереси бізнесів Коломойського.

Не буде сюрпризом і інтерес куратора до Вишгорода, Бучі, Ірпеню, де депутатствує його колега Ольга Василевська-Смаглюк. Колишня журналістка з тієї ж обойми, що і сам Дубінський, а тому отримає певний картбланш на просування відповідних політичних інтересів у цій місцевості.

Однак говорити про тотальний вплив Дубінського на більшу частину області не доводиться. Оскільки регіон, як вже згадувалося, є місцем концентрації інтересів дуже багатьох впливових людей, багато передвиборних питань будуть вирішуватися, в тому числі, і на Банковій в ручному режимі – в обхід призначеного куратором Дубінського.

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Житомирська область. Андрій Клочко

Чим керувалися слуги віддаючи Житомирську область киянину – незрозуміло. У Клочко тут немає зв'язків, і як сприймуть його у регіоні і наскільки ефективною буде його діяльність на посаді голови Житомирської обласної організації партії "Слуга народу", сказати поки складно.

В матеріальному плані сім'я Андрія Клочко, не живе в бідності. Однак берегинею основних матеріальних активів, схоже є саме жінка. Вона, судячи з декларації депутата, в минулому році заробила майже 3,5 млн грн, тоді як сам нардеп обмежився заробітком в кілька разів меншим.

Втім, така різниця в офіційних доходах подружжя пов'язана, найімовірніше, з набранням глави сімейства у депутатство, а не з його підприємницькою неспроможністю. В попередньому, 2018 році, Андрій Клочко заробив порівнянну з нинішнім доходом його дружини суму – більше двох мільйонів гривень. Більша частина цих грошей – дохід від підприємництва. Плюс сума в 750 тисяч "капнула" від продажу нерухомості. Такі трансформації в сімейних доходах нинішнього голови Житомирської обласної осередку президентської партії пов'язані, швидше за все, з переоформленням бізнесів на дружину.

Призначення на Житомир людини, практично ніяк не пов'язаного з цим регіоном, місцеві експерти пояснюють недовірою Банкової до депутатів з цього регіону. За їх спостереженнями, мажоритарники часто не виконують прямі вказівки керівництва партії і голосують за своїм розсудом.

Клочко ж є довіреною особою, що довела свою спроможність на посаді голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

А виходячи з того, що рейтинг президентської партії на Житомирщині, на відміну від Київського регіону, продовжує бути досить важким, перед Клочко стоїть не така вже й важка задача – для нього головне впоратися з відбором кандидатів, які у майбутньому виявляться більш керованими і контрольованими центральним апаратом, а також не виявляться надмірно "зашкваренними".

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Чернігівська область. Павло Халімон

В самій північній області країни ЗеКоманда зробила ставку на перевірену людину – саме Халімон очолював передвиборний штаб Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в цьому регіоні.

Одним з альтернативних кандидатів, за нашими даними, нардеп-списочник з "Слуги народу", Сергій Гривко. Проте пам'ятаючи про те, як депутат в минулому році оскандалився на камеру незнанням розшифровки абревіатури "САП", ставку в центральному офісі партії зробили на більш "підкованого" Халімона.

Взагалі, бекграунд Халімона та нинішнє його стрімке кар'єрне зростання в партійній ієрархії дозволяє говорити про зростання впливу цього депутата на Чернігівщині.

Поштовх вгору Павлу, як відомо, дав його тесть Анатолій Галич, який близько 20 років пробув головою Прилуцького районного суду Чернігівської області. Саме в цьому суді Халімон починав свою кар'єру юриста. І, схоже, що як раз в той час він і познайомився зі своєю майбутньою дружиною – дочкою одного з стовпів прилуцької юридичної спільноти.

Вдале одруження відкрила йому шлях у вершки місцевої еліти і створило перспективи для старту власного бізнесу і політичної кар'єри.

Незабаром після одруження Халімон став начальником реєстраційної служби Прилуцького міжрайонного управління юстиції в Чернігівській області. Втім, через три роки він перейшов на приватний сектор, ставши керівником в аграрній, а потім і транспортної, компаніях.

Амбіції нинішнього нардепа в політиці проявилися ще в 2014 році, коли він намагався стати мером Прилук. А потім, в 2015-му, так само невдало пробував пробитися до Чернігівської облради. Проте в 2019-му політична удача нарешті посміхнулася колишньому суддівського функціонерові і його коннект з гендиректором "Квартал-Концерту" Максимом Ткаченко конвертувався в наближеність до оточення нового президента країни.

Треба сказати, що у Халімона склалася стійка репутація "рішали", який ще в період торішніх парламентських виборів, коли став куратором області від "Слуги народу", підозрювався в підіграванні "старих облич". В результаті такого "підігравання", стверджує, наприклад, вигнаний з "Слуги народу" чернігівський нардеп Антон Поляків, в парі округів області у депутати пробилися зовсім не висуванці "СН", хоча особистий рейтинг Зеленського дозволяв тоді протягнути в Раду під брендом "Зе" навіть мавпу.

У числі цих щасливчиків, до речі виявився і згодом увійшов до групи "Довіра" депутат Валерій Давиденко, який нещодавно був знайдений в Києві з кулею в голові. Його округ тепер намагаються успадкувати ряд видних політичних діячів.

Згаданий вище Поляків неодноразово звинувачував Халімона в тому, що він "злив" частина округів стороннім людям. Натякає Поляків, що завдяки зусиллям Халімона 208-й округ Давиденка "зіллють" і на проміжних виборах, які відбудуться майбутньої восени. Мовляв, "слуги" висунутий явно непрохідного кандидата на користь, наприклад, Олега Ляшка, за якого дають істотне "придане".

Зараз Халімон, отримавши офіційне призначення керівником обласної організації партії, замкнув на себе питання проведення не тільки проміжних виборів нардепа в 208-му окрузі, а і складання партійних списків на осінніх місцевих виборах.

Ризикнемо припустити, що в результаті майбутнього волевиявлення Халімон може виявитися суб'єктом значного впливу як на рівні обласної влади, так і в самоврядуванні ряду міст і районів області. У тому числі і в рідних Прилуках.

Більше про Павла Халімоне читайте тут

Сумська область. Михайло Ананченко

Ананченко, один з наймолодших, але вже перевірених у справі членів ЗеКоманды. Саме він на минулих президентських виборах очолював штаб Зеленського в Сумській області.

Незважаючи на свій здавалося б значний послужний список, призначення Михайла Олеговича керівником Сумської парторганізації викликав скептичні посмішки не тільки серед досвідчених спостерігачів, але і в лавах самої пропрезидентської партії.

Ананченко в Сумах не має ні серйозної репутації, ні впливу на політичні процеси. А своєю появою в обоймі Зе він зобов'язаний, головним чином, своєму куратору і родичу генерал-полковнику СБУ Владиславу Бухарєву. І коли ми говоримо "Ананченко", то маємо на увазі "Бухарєв".

Власне, призначення Ананченка можна розглядати як повернення Бухарєвим собі втраченого після гучного звільнення з СБУ впливу на політичні процеси. В даному випадку – поки на території Сумської області.

Як відомо, Владислав Бухарєв, який при владі Порошенка був нардепом від "Батьківщини", різко зріс після перемоги Володимира Зеленського. З президентом Бухарєва зв'язувала особиста дружба і, за деякими даними, спільна участь у придбанні нерухомості.

Саме Бухарєв, незважаючи на формальне керівництво виборчою кампанією Юлії Тимошенко в Сумах, був тіньовим керівником штабу Зеленського та кував перемогу майбутнього президента у вільний від супроводу Тимошенко час.

За це незабаром після перемоги Зе отримав посаду керівника Служби зовнішньої розвідки. Однак масштаб цієї роботи виявився досить скромним і Бухарєв отримав переведення в СБУ – на посаду першого заступника голови відомства Івана Баканова. Втім, між обома протеже Володимира Зеленського незабаром пробігла чорна кішка на ґрунті розподілу сфер впливу. І Зеленському довелося зробити вибір.

Цей вибір виявився не на користь Бухарєва, який серією указів президента було звільнено не лише з посади, але й зі служби в цілому. Хоча і отримав в якості втішного призу погони генерал-полковника.

Після декількох місяців забуття Бухарєв знову намалювався на політичній карті Сумщини. І, судячи з усього, саме він буде впливати на формування списків кандидатів пропрезидентської партії, чий рейтинг в області на рівні 30% дозволяє говорити про все ще значних перспективи "СН" напередодні місцевих виборів 2020 року.

Щодо ж Ананченка, то очевидно, що його роль – зіц-голова, який буде старанно надувати щоки, однак реального впливу на політичні процеси в області мати не буде. Так само як і його молоді колеги-депутати, вирішили було, що вони залишилися без нагляду і зможуть пограти в самостійну гру під назвою "місцеві вибори".

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