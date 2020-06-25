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25 червня 2020, 12:42 6

Постраждала від поліцейських в Кагарлику боїться за своє життя - адвокат

25 червня 2020, 12:42 6
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Жінка знаходиться в дуже важкому психологічному стані
Жінка знаходиться в дуже важкому психологічному стані
Фото: з відкритих джерел
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Жінка, яка постраждала від зґвалтування поліцейськими в Кагарлицькому відділенні поліції побоюється за своє життя і здоров'я сім'ї.

Про це на пресконференції повідомила її адвокат Олена Сотник, передає RegioNews.

Сотник підкреслила, що потерпіла і її сім'я боїться погроз з боку обвинувачених.

Ми думали, чи варто їй зустрічатися і розмовляти з журналістами. Але з-за того, що вона знаходиться в дуже серйозному і важкому психологічному стані, і вона за себе боїться за свою сім'ю. Коли заарештовували одного з фігурантів, Миколи Кузіва, він чітко сказав - "я скоро повернуся і ви зрозумієте, тоді ви отримаєте", - сказала адвокат.

Вона зазначила, що "Кагарлицьке справа" є дуже складним, а також пріоритетним для всієї країни.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Миколи Кузіва, якого підозрюють в участі в тортури і зґвалтування жінки.

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