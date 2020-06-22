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22 червня 2020, 15:46 3

Зґвалтування в Кагарлику: апеляційний суд залишив під вартою поліцейських

22 червня 2020, 15:46 3
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Суд відмовив в апеляційній скарзі захисту
Суд відмовив в апеляційній скарзі захисту
Фото: Facebook
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Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Миколи Кузіва, якого підозрюють в участі в тортури і зґвалтуванні жінки.

Про це написала адвокат потерпілої Олена Сотник на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Апеляційний суд міста Києва відхилив апеляційну скаргу захисту, залишивши під вартою Кузіва Миколая, якого підозрюють у тортурах та знущаннях по "Кагарлицькій справі", - написала Сотник.

За її словами, правоохоронця Сергія Сулиму (підозрюваного у справі про зґвалтування в райвідділі) суд також залишив під вартою.

Зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику: що відомо

У ніч 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.

Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.

Кагарлик суд адвокат поліція правоохоронці
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