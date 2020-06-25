Пострадавшая от полицейских в Кагарлыке боится за свою жизнь - адвокат

Женщина находится в очень тяжелом психологическом состоянии

Женщина находится в очень тяжелом психологическом состоянии

Фото: из открытых источников

Женщина, которая пострадала от изнасилования полицейскими в Кагарлыцком отделении полиции опасается за свою жизнь и здоровье семьи.

Об этом на пресс-конференции сообщила ее адвокат Елена Сотник, передает RegioNews.

Сотник подчеркнула, что потерпевшая и ее семья боится угроз со стороны обвиняемых.

Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами. Но из-за того, что она находится в очень серьезном и тяжелом психологическом состоянии, и она за себя боится и за свою семью. Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал - "я скоро вернусь и вы поймете, вы тогда получите"", - сказала адвокат.

Она отметила, что "Кагарлыкское дело" является очень сложным, а также приоритетным для всей страны.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Николая Кузива, которого подозревают в участии в пытках и изнасиловании женщины.