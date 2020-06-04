Перестрелка в Броварах: еще 13 фигурантам сообщили о подозрении

Организатору стрельбы также избрали меру пресечения

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Организатору стрельбы также избрали меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения для еще 13 задержанных участников вооруженной перестрелки в Броварах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что за минувшие сутки полиция Киевской области задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах, которые "выступали" со стороны местных перевозчиков.

По состоянию на сейчас всем задержанным объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 257 (бандитизм) УК Украины. Также 12 лицам объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115) УК Украины.

Одному из фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения заставы в размере 630 тысяч гривен. Остальным - без права внесения заставы.

Также меру пресечения избрали для организатора вооруженного конфликта на прозвище "Журавель" или "Виха" - содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. 31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.