Путін вчергове втоптав Трампа в багнюку

Але той досі вважає «друга Владіміра» добропорядною людиною. Ось такі парадокси нашого світу.

Але той досі вважає «друга Владіміра» добропорядною людиною. Ось такі парадокси нашого світу.

Фото з відкритих джерел

Заява Ушакова, мовляв, Путін готовий "відновити тристоронні перемовини" (Україна-Росія-США) в десятих числах листопада - плювок Трампу з розмаху. Це означає а) ніякого навіть секторального перемирʼя до виборів в Конгрес не буде; б) ніяких вигод, щоб Трамп оголосив про свої здобутки, відповідно, теж не буде; в) Кремль підштовхує Трампа підписати якийсь пакт про розподіл зон впливу з Китаєм та Росією (Шеньжень, 17-18 листопада).

Ну, і нарешті, Путін вчергове обдурив Трампа, що допоможе вирішити питання іранської кризи.

Годинник тікає. До 3 листопада залишається менше двох тижнів.

Але вже, мабуть, немає жодної дурниці, яку нинішній очільник Білого Дому не міг би втнути. Тому очікуємо гнівних тирад і, не дай бог, ще більш неадекватних дій. Зірвання чергової місії Віткоффа Трамп неодмінно знову покладе на Україну. Бо немила невістка сміє бажати залишитися живою.

І тут можна було б безліч постів написати, що в цих умовах ми могли б себе вести якось інакше. І що треба було від самого початку приходу Трампа не робити помилок, які були зроблені. Але, по-перше, цю ситуацію вже не зміниш. А, по-друге, з січня 2025 року Штати не набули собі жодного союзника, натомість розсварилися із половиною світу. І навіть з тими, з ким у Трампа до його обрання були приятельські стосунки. Тому - загравали б ми з Трампом, улещували б його - все одно все б потім уперлось в симпатію до Путіна . Тут вже до психолога.

Але мій попередній висновок жодним чином не каже, що не треба було нічого робити; але а) дипломатичним треком не мають заправляти невігласи; б) твіттер-дипломатія добре, але роботу "на землі" ніхто не відміняв. Горизонтальні звʼязки, діаспора (нещодавно критикована), наукові, культурні обміни і елементарна логіка вигоди від підтримки один одного робить дива.

Тому й ми маємо велику підтримку від американського народу - і просто катастрофічну зраду від тих, кому цей народ дав мандат. Але саме цей народ здатен поставити Трампу запитання: то як тобі, Дональде, зручно бути виставленим на суспільне посміховисько Путіним?