Уламок застряг у шиї школярки: на Тернопільщині російський дрон поранив двох дівчат

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Чорткові на Тернопільщині 21 жовтня внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждали дві школярки. Одна з дівчат дістала важке поранення шиї, інша – поранення ніг

Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

За його словами, дівчата перебували на тротуарі під час повітряної тривоги, хоча в цей час тривав навчальний процес. Наразі спеціальна комісія з'ясовує, чому школярки не були в укритті.

Одна з постраждалих зазнала поранення ніг – медики видалили два великі уламки. Інша дівчина отримала важке поранення шиї: у її тілі застряг металевий уламок завдовжки понад сантиметр.

Після надання першої допомоги школярку з пораненням шиї доправили до Тернопільської обласної лікарні. Там судинні хірурги успішно провели операцію. Іншу дівчину прооперували в Чорткові.

Міський голова зазначив, що завдяки оперативній допомозі медиків вдалося уникнути найгірших наслідків.

Окремо Володимир Шматько відзначив 15-річну ліцеїстку Анастасію, яка стала очевидицею події. Дівчина одразу зателефонувала до Служби порятунку, чітко повідомила про обставини інциденту та допомогла забезпечити оперативне реагування екстрених служб.

За даними ДСНС, напередодні внаслідок російської атаки БпЛА по місту Чортків постраждали 3 людей, Пошкоджена господарська будівля, виникла пожежа.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів і 210 ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ.