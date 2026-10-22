01:35  22 жовтня
Онука відомої української акторки стала артилеристкою
01:55  22 жовтня
Шоумен Дядя Жора зізнався, на чому він заробляє під час війни
09:58  22 жовтня
Таксі за 1325 грн і натовпи на зупинках: у Києві транспортний колапс
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2026, 12:57

Спорт як реабілітація: на Прикарпатті поліцейські змагалися за першість із плавання

22 жовтня 2026, 12:57
Читайте также на русском языке
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківську відбулася першість Головного управління Національної поліції в області з плавання в межах проєкту "МВС Незламні"

Як інформує RegioNews, захід організували громадська організація "Захист Держави" спільно з Івано-Франківською обласною організацією ФСТ "Динамо" України.

Змагання стали частиною фізкультурно-спортивної реабілітації поліцейських, зокрема учасників бойових дій. Їхньою метою було допомогти захисникам і захисницям відновити фізичні та психологічні сили, відчути підтримку й провести час у колі однодумців.

Учасники та учасниці змагалися у плаванні вільним стилем на дистанції 50 метрів в індивідуальному заліку. Також відбулася командна естафета 4×50 метрів, яка об’єднала спортсменів у боротьбі за перемогу.

Керівниця Івано-Франківського обласного осередку ГО "Захист Держави"Оксана Криницька наголосила на важливості підтримки правоохоронців і ветеранів через спортивні заходи.

"Підтримка наших правоохоронців і ветеранів – це обов'язок суспільства. Через спорт ми допомагаємо їм відновлювати сили та відчувати, що вони не самі", – зазначила вона.

Організатори подякували партнерам за співпрацю, а всім учасникам – за витримку, наполегливість і прагнення до перемоги.

Переможців і призерів змагань привітали з досягненнями, наголосивши, що стійкість і незламність проявляються не лише під час служби, а й у спортивних випробуваннях.

Нагадаємо, на Житормищині у Коростені нещодавно провели перший районний чемпіонат з адаптивного армрестлінгу. До заходу долучилися ветерани, спортсмени-аматори, волонтери та представники громадських організацій. Змагання поєднали спортивний дух і підтримку захисників України, адже стали також благодійною ініціативою на допомогу українським військовим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
МВС реабілітація Івано-Франківська область підтримка УБД змагання плавання ГО Захист Держави поліцейські
Гроші в борг: що варто знати перед тим, як позичати
15 жовтня 2026, 12:46
"Не кричи на мене": психологиня пояснила, як говорити про свої межі
12 жовтня 2026, 17:30
Всі новини »
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
Удар по ринку в Лозовій на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 34
22 жовтня 2026, 13:58
Ворог вдарив по приватному сектору у Дніпрі: виникли пожежі
22 жовтня 2026, 13:47
Скролінг, який виснажує: як вберегти себе від надлишку новин
22 жовтня 2026, 13:45
В Україну повернули тіла 252 загиблих українців
22 жовтня 2026, 13:23
Росіяни вдарили по ринку на Харківщині: двоє загиблих і 17 постраждалих
22 жовтня 2026, 12:49
Безкоштовна земля і знижки на комуналку: які пільги для УБД насправді діють
22 жовтня 2026, 12:26
Уламок застряг у шиї школярки: на Тернопільщині російський дрон поранив двох дівчат
22 жовтня 2026, 12:10
"Балістика – відповідь на переговори": Зеленський закликав посилити тиск на Росію
22 жовтня 2026, 11:51
Росія атакувала харчове підприємство на Одещині: будівля майже вщент вигоріла
22 жовтня 2026, 11:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Шлінчак
Ігор Луценко
Всі блоги »