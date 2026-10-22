Спорт як реабілітація: на Прикарпатті поліцейські змагалися за першість із плавання

Фото: ГО "Захист держави"

В Івано-Франківську відбулася першість Головного управління Національної поліції в області з плавання в межах проєкту "МВС Незламні"

Як інформує RegioNews, захід організували громадська організація "Захист Держави" спільно з Івано-Франківською обласною організацією ФСТ "Динамо" України.

Змагання стали частиною фізкультурно-спортивної реабілітації поліцейських, зокрема учасників бойових дій. Їхньою метою було допомогти захисникам і захисницям відновити фізичні та психологічні сили, відчути підтримку й провести час у колі однодумців.

Учасники та учасниці змагалися у плаванні вільним стилем на дистанції 50 метрів в індивідуальному заліку. Також відбулася командна естафета 4×50 метрів, яка об’єднала спортсменів у боротьбі за перемогу.

Керівниця Івано-Франківського обласного осередку ГО "Захист Держави"Оксана Криницька наголосила на важливості підтримки правоохоронців і ветеранів через спортивні заходи.

"Підтримка наших правоохоронців і ветеранів – це обов'язок суспільства. Через спорт ми допомагаємо їм відновлювати сили та відчувати, що вони не самі", – зазначила вона.

Організатори подякували партнерам за співпрацю, а всім учасникам – за витримку, наполегливість і прагнення до перемоги.

Переможців і призерів змагань привітали з досягненнями, наголосивши, що стійкість і незламність проявляються не лише під час служби, а й у спортивних випробуваннях.

Нагадаємо, на Житормищині у Коростені нещодавно провели перший районний чемпіонат з адаптивного армрестлінгу. До заходу долучилися ветерани, спортсмени-аматори, волонтери та представники громадських організацій. Змагання поєднали спортивний дух і підтримку захисників України, адже стали також благодійною ініціативою на допомогу українським військовим.