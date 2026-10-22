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22 жовтня 2026, 11:51

"Балістика – відповідь на переговори": Зеленський закликав посилити тиск на Росію

22 жовтня 2026, 11:51
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Фото: ДСНС Кіровоградщини
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Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету, атакувавши столицю трьома хвилями з вечора. Під ударом також опинилися інші регіони України

Про наслідки масованої атаки повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, цієї ночі російські війська атакували 12 областей України. У Києві зафіксували численні влучання та пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджені житлові будинки, енергетичні об’єкти, інфраструктура одного із залізничних вокзалів і метро, торговельні центри та підприємства. Серед пошкоджених об’єктів також монастир.

Станом на момент повідомлення відомо про 34 поранених у Києві та регіонах, серед них п’ятеро дітей. Двоє людей загинули. На місцях ударів працюють екстрені служби.

Зеленський наголосив, що атака відбулася фактично одразу після чергових переговорів із Росією, і назвав її показовою. На його думку, це свідчить про відсутність реальних змін у ставленні Москви до війни.

Президент заявив, що для припинення російських ударів необхідно посилити тиск на РФ. Серед ключових кроків він назвав зміцнення протиповітряної оборони України, оперативне постачання ракет, спроможність знищувати пускові установки балістичних ракет і посилення санкцій проти Росії.

"Коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств", – наголосив глава держави.

Зеленський подякував партнерам, які усвідомлюють загрозу та підтримують Україну, наголосивши на необхідності захисту життя людей.

Нагадаємо, на думку аналітиків Ukraine Facility Platform, російські удари по енергетичній інфраструктурі України є частиною комплексної кампанії, спрямованої не лише на руйнування енергосистеми, а й на тиск на українську владу та міжнародних партнерів.

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