Стрельба в Броварах: еще троим участникам избрали меру пресечения
Городской суд Броваров принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам стрельбы в Броварах.
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Одному из задержанных заочно назначили содержание под стражей, еще двоим - домашний арест, поскольку они согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.
"По Броварам: только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: одному – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.
31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.
Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который должен обсуждать изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбу в Броварах.
- 12:31 02 июня В Киеве накрыли нарколабораторию с товаром на два миллиона
- 12:17 02 июня Во Львовской области обнаружили десять беспилотников неизвестного происхождения
- 12:14 02 июня С кастрюлями и ложками: под Кабмином прошел митинг за открытие ресторанов
- 11:46 02 июня В Одессе на рынке произошел конфликт со стрельбой, есть потерпевшие
- 11:31 02 июня Во всем виноват Ермак: нардеп прокомментировал незаконное назначение главы Печерской РГА
- 11:09 02 июня СБУ подтвердило задержание украинского пограничника спецслужбами РФ
- 22:02 01 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"