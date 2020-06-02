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Стрельба в Броварах: еще троим участникам избрали меру пресечения
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02 июня 2020, 09:11 10

Стрельба в Броварах: еще троим участникам избрали меру пресечения

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02 июня 2020, 09:11 10
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Двоих отправили под домашний арест
Фото: Facebook
Двоих отправили под домашний арест

Городской суд Броваров принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам стрельбы в Броварах. 

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Одному из задержанных заочно назначили содержание под стражей, еще двоим - домашний арест, поскольку они согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

"По Броварам: только что суд принял решение о мере пресечения еще по трем фигурантам дела: одному – находящемуся в розыске – содержание под стражей без залога (заочно); двум другим определен домашний арест ввиду признания вины, сотрудничества со следствием и признательных показаний, которые подтверждают создание организованной группы с целью совершения противоправных действий. Это подкрепляет позицию следствия. Работа продолжается", - написал Аваков.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.

31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который должен обсуждать изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбу в Броварах.


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