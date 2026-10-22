Росія атакувала телерадіокомпанію та енергооб'єкт на Полтавщині
Уночі 22 жовтня російські війська завдали удару по будівлі приватної телерадіокомпанії та об'єкту енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі Полтавської області
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок атаки виникли пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська атакували 27 населених пунктів Сумської області. Поліція зафіксувала 35 ворожих ударів. Унаслідок обстрілів загинув 74-річний чоловік, ще п’ятеро людей дістали поранення.
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