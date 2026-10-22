Росія атакувала харчове підприємство на Одещині: будівля майже вщент вигоріла
Уночі 22 жовтня російські війська завдали чергового удару по Одещині. Під атакою опинилося цивільне підприємство, яке спеціалізується на виробництві продуктів харчування
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
За його словами, внаслідок влучання майже повністю вигоріла адміністративна будівля підприємства. На місці спалахнула пожежа, яку наразі вже ліквідували.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські війська також атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури та приватне підприємство харчової промисловості.
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