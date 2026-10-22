Безкоштовна земля і знижки на комуналку: які пільги для УБД насправді діють

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Безкоштовна земля під час війни, автоматичне списання кредитів і 75% знижки на всю комуналку – навколо пільг для учасників бойових дій (УБД) існує чимало міфів

Що з цього правда, а що не відповідає дійсності, пояснила юристка Хмельницького обласного осередку ГО "Захист Держави" Оксана Каденко, передає RegioNews.

Міф №1. УБД мають 75% знижки на всю комуналку

Насправді пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається в межах установлених норм споживання. Вона також поширюється на членів сім’ї пільговика, які проживають разом із ним, за визначених законодавством умов.

Міф №2. Під час війни можна гарантовано отримати безкоштовну земельну ділянку

Право на безоплатну приватизацію землі передбачене законодавством, однак під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність за загальним правилом заборонена. Тому скористатися цим правом зараз можна не в усіх випадках.

Міф №3. Банки автоматично списують кредити військовим

Повного автоматичного списання кредиту лише через статус УБД не передбачено. Водночас для військовослужбовців законодавство встановлює окремі пільги щодо нарахування відсотків і штрафних санкцій за кредитами, з певними винятками, зокрема для кредитів на придбання житла та автомобіля.

Міф №4. Статус УБД гарантує безкоштовний виїзд за кордон і проїзд

Сам по собі статус учасника бойових дій не дає автоматичного права на перетин державного кордону. Водночас УБД мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті відповідно до законодавства. Перевізники повинні дотримуватися встановлених правил надання таких пільг.

Юристи ГО "Захист Держави" наголошують: щоб скористатися передбаченими законом гарантіями, важливо знати свої права та розуміти умови отримання кожної пільги.

Якщо виникли питання щодо нарахування пільг або ви зіткнулися з порушенням своїх прав, звернутися по допомогу можна до осередків ГО "Захист Держави", які працюють у районах Хмельницької області.

Нагадаємо, в Україні змінили процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Тепер для внесення до Єдиного державного реєстру ветеранів війни інформації про безпосередню участь військовослужбовця у виконанні бойових завдань встановили чіткий строк – 5 календарних днів.