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22 жовтня 2026, 10:53

На Львівщині зіткнулися два мікроавтобуси: один водій загинув

22 жовтня 2026, 10:53
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Фото: Національна поліція
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У Львівському районі внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів загинув водій, ще четверо людей отримали травми, їх госпіталізували

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 жовтня близько 20:35 на автодорозі "Миколаїв – Жовква" поблизу міста Городок.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися мікроавтобус Opel Vivaro під керуванням 57-річного жителя Городка та Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 70-річний мешканець Новояворівська.

Унаслідок ДТП водій Mercedes-Benz Sprinter отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.

Травми також отримали дві пасажирки Mercedes-Benz Sprinter – 42-річна жителька Городка та 75-річна мешканка Новояворівська. Крім того, постраждали водій Opel Vivaro та його пасажирка, 54-річна жителька Городка. Усіх чотирьох госпіталізували.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій Peugeot протаранив припарковане авто. Внаслідок ДТП на місці загинув 21-річний пасажир Peugeot. Ще одну пасажирку авто, 19-річну дівчину, з травмами доправили до лікарні.

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