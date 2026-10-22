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22 жовтня 2026, 11:12

Зливав координати ЗСУ заради паспорта РФ: СБУ викрила "крота" серед військових

22 жовтня 2026, 11:12
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Фото: СБУ
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СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ, який передавав ворогу координати українських військових об'єктів і навів повітряну атаку на підрозділ безпілотників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Завдяки оперативним діям правоохоронців вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських операторів БпЛА.

За даними слідства, зрадником виявився мобілізований житель Житомирщини, завербований ФСБ ще до вступу на військову службу. Після самовільного залишення військової частини він прибув на Київщину, де збирав і передавав російській спецслужбі інформацію про розташування українських сил і логістичних центрів.

Спочатку агент виконував розвідувальні завдання, відстежуючи об’єкти паливно-енергетичного комплексу на півночі України. Згодом за завданням російських кураторів він мобілізувався до ЗСУ, щоб збирати інформацію безпосередньо всередині українського війська.

Під час навчання на курсах операторів БпЛА фігурант передавав ворогу персональні дані командування та військовослужбовців навчального центру. За співпрацю росіяни обіцяли йому допомогти виїхати до РФ та отримати російське громадянство.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність агента та затримали його поблизу одного з критично важливих складів на Київщині. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу вибуху на об’єкті критичної інфраструктури.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.

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