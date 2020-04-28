Підпільні виробники алкоголю з Київщини та Рівненщини фінансували "Л/ДНР"
Група зловмисників організувала підпільне виробництво алкоголю на виробничих потужностях у Київській та Рівненській областях, пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.
Виробництво відбувалось підпільно у промислових масштабах без відповідних ліцензій та сплати податків до державного бюджету.
Виготовлену продукцію реалізовували по всій території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Отриманий прибуток зловмисники спрямовували на фінансування терористичних організацій.
Частина співзасновників і фактичні беніфіціари перебувають в міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені у період Революції Гідності. Вони переховуються від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях Донбасу та у РФ.
Проводяться обшуки за місцем розташування підпільних підприємств. Уже виявлено понад 100 тонн спиртової продукції.
Досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України триває. Встановлюється все коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
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