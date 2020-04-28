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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
28 квітня 2020, 15:29 12

Підпільні виробники алкоголю з Київщини та Рівненщини фінансували "Л/ДНР"

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28 квітня 2020, 15:29 12
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Служба безпеки України  блокувала фінансування тероризму через масштабне підпільне виготовлення та реалізацію алкогольної продукції 
Служба безпеки України  блокувала фінансування тероризму через масштабне підпільне виготовлення та реалізацію алкогольної продукції 

Група зловмисників організувала підпільне виробництво алкоголю на виробничих потужностях у Київській та Рівненській областях, пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Виробництво відбувалось підпільно у промислових масштабах без відповідних ліцензій та сплати податків до державного бюджету.

Виготовлену продукцію реалізовували по всій території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях. Отриманий прибуток зловмисники спрямовували на фінансування терористичних організацій.

Частина співзасновників і фактичні беніфіціари перебувають в міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені у період Революції Гідності. Вони переховуються від українського правосуддя на тимчасово окупованих територіях Донбасу та у РФ.

Проводяться обшуки за місцем розташування підпільних підприємств. Уже виявлено понад 100 тонн спиртової продукції.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України триває. Встановлюється все коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

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