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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
28 квітня 2020, 12:44 8

"Озеленили" кишені замість вулиць: третина робіт з озеленення Дніпра проведена лише на папері

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28 квітня 2020, 12:44 8
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Учасники оборудки привласнили мільйони бюджетних коштів
Учасники оборудки привласнили мільйони бюджетних коштів

Співробітники СБУ виявили масштабне привласнення коштів місцевого бюджету під час озеленення Дніпра, пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

У 2018-19 роках одне із комунальних підприємств провело тендери на виконання робіт із благоустрою міста, в яких перемогли чотири місцеві комерційні структури. Частину коштів учасники оборудки привласнили через внесення до фінансової документації недостовірних відомостей щодо обсягу проведених робіт. За оперативними даними, майже 30% робіт були проведені лише на папері.

За оцінками фахівців, це могло спричинити виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі падіння аварійних дерев, що становить значну загрозу життю та здоров’ю громадян.

Правоохоронці провели низку обшуків в офісах фірм-підрядників, вилучили фінансово-господарську документацію та інші докази протиправної діяльності.

Перевіряється інформація щодо причетності до оборудки посадовців комунального підприємства.

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