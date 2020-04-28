"Озеленили" кишені замість вулиць: третина робіт з озеленення Дніпра проведена лише на папері

Учасники оборудки привласнили мільйони бюджетних коштів

Учасники оборудки привласнили мільйони бюджетних коштів

Співробітники СБУ виявили масштабне привласнення коштів місцевого бюджету під час озеленення Дніпра, пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

У 2018-19 роках одне із комунальних підприємств провело тендери на виконання робіт із благоустрою міста, в яких перемогли чотири місцеві комерційні структури. Частину коштів учасники оборудки привласнили через внесення до фінансової документації недостовірних відомостей щодо обсягу проведених робіт. За оперативними даними, майже 30% робіт були проведені лише на папері.

За оцінками фахівців, це могло спричинити виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі падіння аварійних дерев, що становить значну загрозу життю та здоров’ю громадян.

Правоохоронці провели низку обшуків в офісах фірм-підрядників, вилучили фінансово-господарську документацію та інші докази протиправної діяльності.

Перевіряється інформація щодо причетності до оборудки посадовців комунального підприємства.

Читайте також: З України нелегально вивозили запчастини до бронетехніки