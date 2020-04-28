"Озеленили" кишені замість вулиць: третина робіт з озеленення Дніпра проведена лише на папері
Співробітники СБУ виявили масштабне привласнення коштів місцевого бюджету під час озеленення Дніпра, пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
У 2018-19 роках одне із комунальних підприємств провело тендери на виконання робіт із благоустрою міста, в яких перемогли чотири місцеві комерційні структури. Частину коштів учасники оборудки привласнили через внесення до фінансової документації недостовірних відомостей щодо обсягу проведених робіт. За оперативними даними, майже 30% робіт були проведені лише на папері.
За оцінками фахівців, це могло спричинити виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі падіння аварійних дерев, що становить значну загрозу життю та здоров’ю громадян.
Правоохоронці провели низку обшуків в офісах фірм-підрядників, вилучили фінансово-господарську документацію та інші докази протиправної діяльності.
Перевіряється інформація щодо причетності до оборудки посадовців комунального підприємства.
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