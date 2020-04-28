15:07  28 квітня
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
15:01  28 квітня
В Інституті раку викрили мільйонні схеми
15:43  28 квітня
Майже половина українців вважає свій дохід недостатнім
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2020, 15:01 25

В Інституті раку викрили мільйонні схеми

Читайте также
на русском языке
28 квітня 2020, 15:01 25
Читайте также на русском языке
Порушення виявив внутрішній аудит, до перевірки долучилися правоохоронці
Facebook: Національний Інститут Раку
Порушення виявив внутрішній аудит, до перевірки долучилися правоохоронці

Керівництво Національного інституту раку заявило про незаконні операції, загальна сума яких обчислюється у мільйонах гривень. При цьому, як випливає зі слів виконувача обов'язків керівника НІР Олександра Яцини, аудит ще не завершено, повідомляє RegioNews.

Голова Інституту раку не став називати конкретних прізвищ. Також не згадував він і про специфіку корупційних схем. Втім, Яцина заявив про істотний опір "старої системи". За його словами, у період перевірки його команда зіткнулася з погрозами, шантажем, наклепом і фальсифікаціями фактів. І це - лише за ті два тижні, що Яцина займає посаду голови НДР.

Що ж до виявлених фактів розкрадань, то ними зайнялися співробітники СБУ і прокуратури.

Зазначимо, правоохоронці цікавляться Національним інститутом раку не вперше. Раніше установа опинялося в центрі корупційних скандалів, пов'язаних з держзакупівлями.


СБУ медицина МОЗ корупція правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві підготували план послаблення карантинних обмежень
28 квітня 2020, 13:35
На хабарі затримали начальницю відділу поліції на Волині
28 квітня 2020, 13:18
Венедіктова висловила невдоволення акцією протесту під своїм будинком
28 квітня 2020, 12:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 08:40
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Останні Популярні
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Всі блоги »
Ігри скінчилися: навіщо влада поставила вольову крапку в добровільному створенні ОТГ
28 квітня 2020, 16:00
PR-аси місцевого розливу: як сумські політики шукають дешевої популярності
28 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »