В Інституті раку викрили мільйонні схеми
Керівництво Національного інституту раку заявило про незаконні операції, загальна сума яких обчислюється у мільйонах гривень. При цьому, як випливає зі слів виконувача обов'язків керівника НІР Олександра Яцини, аудит ще не завершено, повідомляє RegioNews.
Голова Інституту раку не став називати конкретних прізвищ. Також не згадував він і про специфіку корупційних схем. Втім, Яцина заявив про істотний опір "старої системи". За його словами, у період перевірки його команда зіткнулася з погрозами, шантажем, наклепом і фальсифікаціями фактів. І це - лише за ті два тижні, що Яцина займає посаду голови НДР.
Що ж до виявлених фактів розкрадань, то ними зайнялися співробітники СБУ і прокуратури.
Зазначимо, правоохоронці цікавляться Національним інститутом раку не вперше. Раніше установа опинялося в центрі корупційних скандалів, пов'язаних з держзакупівлями.
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