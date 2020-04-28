На Луганщині затримали терористів "ЛНР", причетних до підриву шести мостів

У затриманих бойовиків вилучили цілий арсенал вибухівки

У затриманих бойовиків вилучили цілий арсенал вибухівки

Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів. Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що у 2014 році група "Німця" захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт. Терористи використали вибухівку для підриву чотирьох мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, двох мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині. Ще два мости у Лисичанську були заміновані.

8 вересня 2019 року співробітники СБУ та Нацполіції затримали Бергмана в районі Лисичанська. Під час слідства зловмисник надав викривальні покази. Правоохоронці отримали від "Німця" детальну інформацію про вчинені групою злочини, розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, що призначалися для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи.

З жовтня 2019 року до квітня 2020-го співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували на території Луганської та Донецької областей кілька схронів "групи Бергмана".

Зі схованок вилучено, зокрема, саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника та вибухової речовини, що становить майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, 17 гранат РГД-5 та Ф-1, 400 грамів тротилу, 3 міни ПМН, 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7, автомат Калашникова з чотирма магазинами, пістолет марки "Star model B", 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2, понад 2 тисячі бойових набоїв різного калібру.

У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох активних учасників "групи Бергмана", які визнали свою провину у скоєнні терактів.

Обом бойовикам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

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