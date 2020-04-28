З України нелегально вивозили запчастини до бронетехніки
Оперативники встановили, що зловмисники організували схему поставки військових комплектуючих до озброєння російського виробництва кінцевим споживачам в країни Азії під виглядом цивільних товарів, пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Переправлення відбувалось без отримання відповідних дозволів та погоджень Державної служби експертного контролю.
Під час спецоперації у міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці у багажі особи-нерезидента вилучили різні агрегати до бронетехніки. Зловмисник планував незаконно вивезти їх під виглядом автозапчастин разом із комплектами договірної і технічної документації, що доводять схему протиправної діяльності.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство для встановлення джерел походження військових агрегатів.
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