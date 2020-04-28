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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 12:52 19

Венедіктова висловила невдоволення акцією протесту під своїм будинком

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28 квітня 2020, 12:52 19
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Під стінами будинку голови ОГПУ Ірини Венедіктової палили фаєри та скандували "Венедіктову у відставку"
Фото: РБК: Украина
Під стінами будинку голови ОГПУ Ірини Венедіктової палили фаєри та скандували "Венедіктову у відставку"

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на акцію протесту громадських активістів під її будинком. Про це вона написала у Facebook, передає RegioNews.

Нагадаємо, що біля Офісу президента влаштували акцію протесту через стрімку передачу до суду справи про вбивство Катерини Гандзюк. Активісти почали збиратися на Банковій близько 19-ї години. Вони принесли з собою плакати, фаєри та ковдри. Згодом активісти рушили до будинку генпрокурора Ірини Венедіктової, де продовжили протестувати.

"Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів. Правозахисники - це зовсім про інше. Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд - це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що врази перевищує кількість осіб з файєрами - це не те. Є тільки власне бачення як має бути, але це також не точно. 55 томів справи - не цікавить. Ви хочете правди? Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства", - відреагувала на акцію Венедіктова.

Варто зазначити, що передумовами акцій протесту стало повідомлення СБУ, де заявили про завершення досудового розслідування за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та його помічника Олексія Левіна в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

Водночас активісти руху "Хто замовив Катю Гандзюк" заявляють, що слідчі дії незавершені, та впевнені, що Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова "злила справу"

Раніше у справі про вбивство активістки суди вже винесли п'ять вироків. Зокрема організатору Сергію Торбіну та його співучасникам: Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Як нагадали в СБУ, їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Як відомо, нещодавно генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх резонансних справ, розслідуванням яких він займався. Зокрема, йдеться й про справу херсонської активістки Катерини Гандзюк.

До цього Трепак запевняв, що слідство вийшло на фінішну пряму у справі про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Так, Катерину Гандзюк у липні 2018 року облили сірчаною кислотою. Через чотири місяці шпиталіазації вона померла.


суд СБУ розслідування Катерина Гандзюк Ірина Венедіктова
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