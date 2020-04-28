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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 15:29 6

Подпольные производители алкоголя из Киевской и Ровенской областей финансировали "Л/ДНР"

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28 апреля 2020, 15:29 6
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Служба безопасности Украины блокировала финансирование терроризма путем масштабного подпольного изготовления и реализации алкогольной продукции
Служба безопасности Украины блокировала финансирование терроризма путем масштабного подпольного изготовления и реализации алкогольной продукции

Группа злоумышленников организовала подпольное производство алкоголя на производственных мощностях в Киевской и Ровенской областях, пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Производство работало подпольно в промышленных масштабах без соответствующих лицензий и уплаты налогов в государственный бюджет.

Изготовленную продукцию реализовывали по всей территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях. Полученную прибыль злоумышленники направляли на финансирование террористических организаций.

Часть соучредителей и фактические бенифициары находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции Достоинства. Они скрываются от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ.

Проводятся обыски по месту расположения подпольных предприятий. Уже выявлено более 100 тонн спиртовой продукции.

Досудебное расследование уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Киев Ровно криминал криминальное дело террористы алкоголь финансирование ДНР ЛНР СБУ
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