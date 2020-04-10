Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі

Станом на ранок 10 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

Фото: ДСНС України

Станом на ранок 10 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

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