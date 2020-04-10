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Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
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Валерія Ясницька
журналіст
10 квітня 2020, 11:41 7

Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі

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10 квітня 2020, 11:41 7
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Станом на ранок 10 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території  Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв
Фото: ДСНС України
Станом на ранок 10 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території  Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ДСНС України.

У зоні пожежі спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 379 людей та 100 одиниць техніки, в тому числі 3 літака АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, які 9 квітня скинули на палаючий ліс 154 тонни води.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

Учора, 9 квітня, з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КПП

Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.


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