Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ДСНС України.
У зоні пожежі спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.
До гасіння пожеж залучено 379 людей та 100 одиниць техніки, в тому числі 3 літака АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, які 9 квітня скинули на палаючий ліс 154 тонни води.
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).
У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).
Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.
Учора, 9 квітня, з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КПП
Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
- 13:08 10 квітня ДБР повідомило Тетяні Чорновол про підозру в умисному вбивстві
- 12:59 10 квітня У Харкові двоє на велосипедах підірвали банкомат і викрали майже 2 млн гривень
- 12:48 10 квітня У райцентрах Львівщини вчителям урізали зарплату, а мерію відправили у неоплачувану відпустку
- 12:09 10 квітня Комісія МОЗ перевіряє летальні випадки від коронавірусу на Івано-Франківщині
- 11:41 10 квітня Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
- 11:37 10 квітня Хворих на COVID-19 не лікували: в Харківській області коронавірус підозрюють у дев'ятьох медиків
- 18:59 09 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 16:43 04 квітня Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
- 12:00 03 квітня Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
- 09:39 03 квітня Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
- 10:22 03 квітня Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка