Обвал будинку в Одесі: фахівці розберуться, чи став ремонт причиною аварії
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Первый городской.
Раніше ми повідомляли, що обвалився старовинний будинок кінця 19-го століття.
На місці працювали рятувальники, які розбирали купи каміння. Ніхто не постраждав. Далі за роботу беруться фахівці, які встановлять причину аварії.
"Надалі будуть фахівці розбиратися, що послужило причиною обвалу", — прокоментував керівник департаменту міського господарства Дмитро Жеман.
Але ось місцеві жителі не виключають, що причиною обвалу став ремонт будівлі. Так, кілька останніх тижнів тут активно проводили ремонт. У будівлі намагалися відновити вікна, які колись були закладені, щоб зміцнити фасад.
"Вікна, які зараз відкриті, закладені черепашником. Там були камені, які тримали всю кутову конструкцію. Вони цю конструкцію просто видовбали і вона не витримала. А ракушняку вже 150 років, він руйнується", — розповіла місцева мешканка Наталія Табан.
Відомо, що ремонт проводив орендар приміщення. За роботами в старовинному будинку ніхто з чиновників не стежив.
А ось у міському управлінні охорони культурної спадщини від обваленої будівлі відхрестилися, хоча саме в мерії дозволили звести паркан, який простояв там майже два тижні до обвалу.
В обладміністрації кажуть, що саме вони підписали документи про проведення протиаварійних робіт. І зазначають: проектну документацію на саму реконструкцію або ремонт тільки повинні були розробляти. Тому починати його зараз власник права не мав.
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