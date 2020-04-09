Обвал будинку в Одесі: фахівці розберуться, чи став ремонт причиною аварії

У старовинному будинку, який обвалився в центрі Одеси, орендатор проводив ремонт, чи стало це причиною обвалу встановлять фахівці

Фото: Думская

У старовинному будинку, який обвалився в центрі Одеси, орендатор проводив ремонт, чи стало це причиною обвалу встановлять фахівці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Первый городской.

Раніше ми повідомляли, що обвалився старовинний будинок кінця 19-го століття.

На місці працювали рятувальники, які розбирали купи каміння. Ніхто не постраждав. Далі за роботу беруться фахівці, які встановлять причину аварії.

"Надалі будуть фахівці розбиратися, що послужило причиною обвалу", — прокоментував керівник департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

Але ось місцеві жителі не виключають, що причиною обвалу став ремонт будівлі. Так, кілька останніх тижнів тут активно проводили ремонт. У будівлі намагалися відновити вікна, які колись були закладені, щоб зміцнити фасад.

"Вікна, які зараз відкриті, закладені черепашником. Там були камені, які тримали всю кутову конструкцію. Вони цю конструкцію просто видовбали і вона не витримала. А ракушняку вже 150 років, він руйнується", — розповіла місцева мешканка Наталія Табан.

Відомо, що ремонт проводив орендар приміщення. За роботами в старовинному будинку ніхто з чиновників не стежив.

А ось у міському управлінні охорони культурної спадщини від обваленої будівлі відхрестилися, хоча саме в мерії дозволили звести паркан, який простояв там майже два тижні до обвалу.

В обладміністрації кажуть, що саме вони підписали документи про проведення протиаварійних робіт. І зазначають: проектну документацію на саму реконструкцію або ремонт тільки повинні були розробляти. Тому починати його зараз власник права не мав.