На території столичного радіозаводу горить склад лакофарбових матеріалів. Поки що пожежу локалізувати не вдається

На території столичного радіозаводу горить склад лакофарбових матеріалів. Поки що пожежу локалізувати не вдається

Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.

О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільській, 9 загорілися дрова. Вогонь перекинувся на одноповерхову складську будівлю, в якій зберігаються лакофарбові матеріали на площі 500 м кв.

Площа пожежі становить 2 тисячі квадратних метрів. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 65 надзвичайників та 16 одиниць техніки. Гасіння ускладнюється тим, що у найближчих до складу гідрантах немає води.

У столиці триває ліквідація пожежі в складському приміщені. О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська,... Опубліковано ДСНС України Середа, 8 квітня 2020 р.

І чергова серйозна пожежа - на цей раз вона сталася на вулиці Бориспільській. Одні кажуть, що палає бетонний завод від пані Ковальської, другі - склади, а треті - хлібний завод, а четверті - радіозавод. Як би там не було, сподіваємося, що минеться без потерпілих і пожежу швидко ліквідують. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 8 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.