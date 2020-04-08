У Києві масштабна пожежа на території радіозаводу
Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.
О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільській, 9 загорілися дрова. Вогонь перекинувся на одноповерхову складську будівлю, в якій зберігаються лакофарбові матеріали на площі 500 м кв.
Площа пожежі становить 2 тисячі квадратних метрів. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 65 надзвичайників та 16 одиниць техніки. Гасіння ускладнюється тим, що у найближчих до складу гідрантах немає води.
У столиці триває ліквідація пожежі в складському приміщені. О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська,...Опубліковано ДСНС України Середа, 8 квітня 2020 р.
І чергова серйозна пожежа - на цей раз вона сталася на вулиці Бориспільській. Одні кажуть, що палає бетонний завод від пані Ковальської, другі - склади, а треті - хлібний завод, а четверті - радіозавод. Як би там не було, сподіваємося, що минеться без потерпілих і пожежу швидко ліквідують.Опубліковано Киев Оперативный Середа, 8 квітня 2020 р.
Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.
Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.
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