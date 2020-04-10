Пожар в Чернобыле: горят три лесничества, радиационный фон в норме

По состоянию на утро 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств

Фото: ГСЧС Украины

По состоянию на утро 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств

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