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Пожар в Чернобыле: горят три лесничества, радиационный фон в норме
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Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 11:41 6

Пожар в Чернобыле: горят три лесничества, радиационный фон в норме

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10 апреля 2020, 11:41 6
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По состоянию на утро 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств
Фото: ГСЧС Украины
По состоянию на утро 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

В зоне пожара наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которые 9 апреля сбросили на горящий лес 154 тонны воды.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,012 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час. при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,021 мР/час., на КДП Дитятки 0,01 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч).

Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.

Учора 9 апреля из поселка Полесского граждан эвакуированы, перекрыты два КПП

Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.


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