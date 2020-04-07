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07 квітня 2020, 19:05 3

В Чонобильській зоні продовжує розширюватись масштабна пожежа

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07 квітня 2020, 19:05 3
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7 квітня у другій половині дня в рази збільшилася площа пожежі в Зоні обов'язкового відселення навколо Чорнобильської АЕС, до її ліквідації залучили гелікоптери та техніку з інших областей
Фото: скріншот відео
7 квітня у другій половині дня в рази збільшилася площа пожежі в Зоні обов'язкового відселення навколо Чорнобильської АЕС, до її ліквідації залучили гелікоптери та техніку з інших областей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Київській області, передає RegioNews.
https://regionews.ua/

Відомо, що через пориви вітру площа пожежі на території Котовського лісництва вже охопила 35 гектарів території, тоді як зранку вона складала 10 гектарів.

До ліквідації загоряння залучили 2 вертольоти Мі-8 і пожежні літаки АН-32П, які здійснюють скиди води. Рятувальники також перекидають персонал і техніку із Житомирської області.

За даними ДСНС, у Києві та області радіаційний фон не перевищує природних фонових значень. Однак за даними Telegram-бота "Якість повітря в Києві", в столиці зафіксували рекордний рівень забруднення повітря.

При максимально допустимому показнику до 50 в Києві і області, в середньому, рівень забруднення сягнув понад 100.

Також у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні та навколо столиці з 31 березня по 6 квітня працівники Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського зафіксували різке збільшення у повітрі формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки.

При цьому синоптики відзначили, що в найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.


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