У Чернігівській області другий день горить ліс

Пожежа розгорілася учора біля села Сорокошичі Козелецького району. Досі її не можуть загасити

Фото: ДСНС

Пожежа розгорілася учора біля села Сорокошичі Козелецького району. Досі її не можуть загасити

Про це пише RеgioNews з посиланням на ДСНС України.

8 квітня о 13:20 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності та настилу в лісі біля села Сорокошичі Козелецького району.

До гасіння пожежі залучено 165 працівників та 34 одиниці техніки, з них від УДСНС - 16 одиниць техніки, 66 чоловік особового складу. Для гасіння пожежі задіяли 3 літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Авіацією ДСНС здійснено три скиди води.

Гасіння пожежі триває.

Нагадаємо, 5 квітня у Чорнобилі виникла масштабна пожежа. Підвищився радіаційний фон (ВІДЕО). Пожежа охопила понад 100 га.