У Чернігівській області другий день горить ліс
Пожежа розгорілася учора біля села Сорокошичі Козелецького району. Досі її не можуть загасити
Пожежа розгорілася учора біля села Сорокошичі Козелецького району. Досі її не можуть загасити
Про це пише RеgioNews з посиланням на ДСНС України.
8 квітня о 13:20 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності та настилу в лісі біля села Сорокошичі Козелецького району.
До гасіння пожежі залучено 165 працівників та 34 одиниці техніки, з них від УДСНС - 16 одиниць техніки, 66 чоловік особового складу. Для гасіння пожежі задіяли 3 літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС України.
Авіацією ДСНС здійснено три скиди води.
Гасіння пожежі триває.
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