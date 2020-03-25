Коронавірус на Київщині: кількість хворих росте, а лікарні не готові

В місті Ірпінь Київській області на коронавірус захворіла вагітна жінка

Фото: poltava.to

В місті Ірпінь Київській області на коронавірус захворіла вагітна жінка

Як повідомили RegioNewsу МОЗ, вона спрямована в лікарню, але в яку, не уточнили.

Як пишуть користувачі соцмереж, вагітна перебуває на великому строку, живе в ЖК "Лемонграсс". Заразилася вона від родички, що була за кордоном.

При цьому влада міста не знає, куди госпіталізувати вагітну. "Біла Церква не підходить, тому на цю ніч жінку помістили ізольовано в пологовий у Ворзелі. Їй треба інфекційне в пологовому, як я розумію, але влада дає надто мало інформації - це все треба перевіряти", - пише журналіст Михайлина Скорик-Шкарівська.

За її словами, інфекційне відділення Ірпінської міської лікарні в Бучі не готове приймати жодного пацієнта, бо на тому тижні там терміново почали робити капітальний ремонт, "на якому влада регулярно знімає піарні відео".

"При цьому не подбали, щоб зробити тимчасове інфекційне (відділення - ред.), наприклад, в кардіології, яка розташована на першому поверсі лікарні і має окремий вхід. Тепер всі тут хаотично шукають якісь рішення. Зокрема, хочуть домовитися про розміщення інших хворих чи вагітних з Приірпіння в Бородянці", - додала вона.

Водночас в квартал, де машкає інфікована, прибігли всі керівники міста, ексмер Володимир Карплюк, поліція та муніципальна варта,розказала журналіст.

"Людям з усього двору (загалом там з десяток новобудів по периметру) в динамік наказали 14 днів сидіти вдома, пообіцявши харчі та допомогу від псевдоволонтерів, якими насправді керує член виконкому Ірпеня", - зазначила Скорик-Шкарівська.

Крім того, після того, як мешканцям будинку повідомили про ізоляцію ЖК на 14 днів, "почалося традиційне цькування", додала журналіст.

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Нагадаємо, 17 березня у Київській області було офіційно зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу - у 44-річного чоловік із міста Ірпінь, який напередодні побував закордоном. Днем раніше коронавірус виявили також у двох киян.

Станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.