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27 березня 2020, 10:41 23

Породілля з Ірпеня: маля віддали родичам, лікарі не знають, що з ним робити - ЗМІ

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27 березня 2020, 10:41 23
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За фактом народження немовляти у хворої коронавірусом жінки з Ірпеня Київської області криється медична проблема
Фото: з відкритих джерел
За фактом народження немовляти у хворої коронавірусом жінки з Ірпеня Київської області криється медична проблема

Як передає RegioNews, про це повідомила журналіст Михайлина Скорик-Шкаровська на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на лікарів.

За їхніми словами, зараз відсутній наказ Міністерство охорони здоров'я України щодо тактики по породіллі з коронавірусом і щодо тактики ведення спостереження за новонародженим від мами з COVID-19.

Як зазначає Скорик-Шкаровська, 26 березня влада міста повідомила, що новонароджене немовля віддали комусь із родичів жінки.

"Іншими словами, ніхто не знає, як правильно діяти в такому випадку. За логікою, маля мало залишатися весь час з мамою. Але інфекційна лікарня в Білій Церкві для цього не пристосована. Так само, як і пологовий не міг далі утримувати здорове немовля, якщо мама уже в іншому місці. Тож пішли найпростішим шляхом - віддали дитину родичам", - написала журналіст.

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Нагадаємо, 24 березня в Ірпені госпіталізували вагітну жінку з підозрою на коронавірус. 25 березня жінка народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика.


коронавірус Ірпінь Київська область вагітність
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