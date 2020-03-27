Породілля з Ірпеня: маля віддали родичам, лікарі не знають, що з ним робити - ЗМІ
Як передає RegioNews, про це повідомила журналіст Михайлина Скорик-Шкаровська на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на лікарів.
За їхніми словами, зараз відсутній наказ Міністерство охорони здоров'я України щодо тактики по породіллі з коронавірусом і щодо тактики ведення спостереження за новонародженим від мами з COVID-19.
Як зазначає Скорик-Шкаровська, 26 березня влада міста повідомила, що новонароджене немовля віддали комусь із родичів жінки.
"Іншими словами, ніхто не знає, як правильно діяти в такому випадку. За логікою, маля мало залишатися весь час з мамою. Але інфекційна лікарня в Білій Церкві для цього не пристосована. Так само, як і пологовий не міг далі утримувати здорове немовля, якщо мама уже в іншому місці. Тож пішли найпростішим шляхом - віддали дитину родичам", - написала журналіст.
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Нагадаємо, 24 березня в Ірпені госпіталізували вагітну жінку з підозрою на коронавірус. 25 березня жінка народила в пологовому будинку Білої Церкви хлопчика.
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