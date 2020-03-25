Коронавирус на Киевщине: количество больных растет, а больницы не готовы

В городе Ирпень Киевской области коронавирусом заболела беременная женщина

Фото: poltava.to

В городе Ирпень Киевской области коронавирусом заболела беременная женщина

Как сообщили RegioNews в Минздраве, она направлена в больницу, но в какую, не уточнили.

Как пишут пользователи соцсетей, беременная находится на большом сроке, живет в ЖК "Лемонграсс". Заразилась она от родственницы, которая была за границей.

При этом власти города не знают, куда госпитализировать беременную. "Белая Церковь не подходит, поэтому на эту ночь женщину поместили изолированно в роддом в Ворзеле. Ей надо инфекционное в роддоме, как я понимаю, но власть дает слишком мало информации - это все надо проверять", - пишет журналист Михайлина Скорик-Шкаровская.

По ее словам, инфекционное отделение Ирпенской городской больницы в Буче не готово принимать одного пациента, потому что на той неделе там срочно начали делать капитальный ремонт, "на котором власть регулярно снимает пиарные видео".

"При этом не позаботились, чтобы сделать временное инфекционное (отделение - ред.), например, в кардиологии, которая расположена на первом этаже больницы и имеет отдельный вход. Теперь все здесь хаотично ищут какие-то решения. В частности, хотят договориться о размещении других больных или беременных с Приирпенья в Бородянке", - добавила она.

Одновременно в квартал, где живет инфицированная, прибежали все руководители города, экс-мер Владимир Карплюк, полиция и муниципальная стража, рассказала журналист.

"Людям со всего двора (в общем там с десяток новостроек по периметру) в динамик приказали 14 дней сидеть дома, пообещав еду и помощь от псевдоволонтеров, которыми на самом деле руководит член исполкома Ирпеня", - отметила Скорик-Шкаровская.

Кроме того, после того, как жильцам дома сообщили об изоляции ЖК на 14 дней, "начались традиционные травли", добавила журналист.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, 17 марта в Киевской области был официально зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса - у 44-летнего человек из города Ирпень, который накануне побывал за границей. Днем ранее коронавирус обнаружили также у двух киевлян.

По состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.