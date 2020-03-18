У Фастові пасажири заблокували залізничний рух

У місті Фастів Київської області близько 50-ти обурених пасажирів вимагали відновити рух електрички і заблокували проїзд поїздів на станції

Фото: Нацполіція

У місті Фастів Київської області близько 50-ти обурених пасажирів вимагали відновити рух електрички і заблокували проїзд поїздів на станції

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Зазначається, що рух електропоїздів було зупинено на підставі рішення Кабміну про запобігання поширення коронавірусу.

Пасажирів електропоїзду "Київ-Козятин" висадили у Фастові у зв’язку з припиненням сьогодні о 12.00 транспортного сполучення на залізниці.

На місце інциденту прибули слідчо-оперативна група, керівництво Фастівського відділення поліції та представники мерії Фастова.

Після профілактичної бесіди рух на станції розблокували, а пасажирів за рішенням мерії доправили до пункту призначення автотранспортом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, головний залізничний вокзал Києва в середу, 18 березня з 12:00 припинив роботу через карантин у столиці.

До Центру громадського здоров’я упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.