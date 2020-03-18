13:18  18 березня
Карантин: в Україні призупинили військовий призов
15:28  18 березня
Прикордонники розказали, де ще можна перетнути кордон на авто
14:41  18 березня
Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
UA | RU
UA | RU
18 березня 2020, 15:38

У Полтаві позачергово зібрався виконавчий комітет: що вирішили (відео)

Читайте также
на русском языке
18 березня 2020, 15:38
Читайте также на русском языке
18 березня у Полтавській міській раді позачергово зібрався виконавчий комітет. Чиновники обговорювали план дій під час епідемії коронавірусу
Фото: Полтавська міська рада
18 березня у Полтавській міській раді позачергово зібрався виконавчий комітет. Чиновники обговорювали план дій під час епідемії коронавірусу

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційний сайт Полтавської міської ради.

"Будемо працювати на випередження та маємо забезпечити необхідну кількість елементів захисту від вірусу. Також продовжуємо контролювати ситуацію в місті, щоб в будь-який момент ми могли оперативно відреагувати. Ми вже вжили чимало заходів, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу, надалі будемо дотримуватися цього вектору руху”, - сказав секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота.

Крім цього, члени виконавчого комітету ухвалили рішення про забезпечення харчування мобільних оперативних груп реагування для виявлення осіб з підозрою на коронавірус.

Як писали RegioNews раніше, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов 18 березня заявив про те, що випадків інфікування коронавірусом у регіоні не виявлено.


Коронавирус коронавірус Полтава
Коронавірус: в Україні перевіряють 41 людину
18 березня 2020, 15:09
Коронавирус на Полтавщині: голова ОДА зробив офіційну заяву
18 березня 2020, 15:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 березня 2020, 15:45
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Всі публікації »
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »