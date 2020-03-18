У Полтаві позачергово зібрався виконавчий комітет: що вирішили (відео)
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційний сайт Полтавської міської ради.
"Будемо працювати на випередження та маємо забезпечити необхідну кількість елементів захисту від вірусу. Також продовжуємо контролювати ситуацію в місті, щоб в будь-який момент ми могли оперативно відреагувати. Ми вже вжили чимало заходів, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу, надалі будемо дотримуватися цього вектору руху”, - сказав секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота.
Крім цього, члени виконавчого комітету ухвалили рішення про забезпечення харчування мобільних оперативних груп реагування для виявлення осіб з підозрою на коронавірус.
Як писали RegioNews раніше, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов 18 березня заявив про те, що випадків інфікування коронавірусом у регіоні не виявлено.
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