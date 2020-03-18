В Фастове пассажиры заблокировали железнодорожное движение

В городе Фастов Киевской области около 50 возмущенных пассажиров требовали восстановить движение электрички и заблокировали проезд поездов на станции

Фото: Нацполиция

В городе Фастов Киевской области около 50 возмущенных пассажиров требовали восстановить движение электрички и заблокировали проезд поездов на станции

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Отмечается, что движение электропоездов было остановлено на основании решения Кабмина о предотвращении распространения коронавируса.

Пассажиров электропоезда "Киев-Козятин" высадили в Фастове в связи с прекращением сегодня в 12.00 транспортного сообщения на железной дороге.

На место инцидента прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции и представители мэрии Фастова.

После профилактической беседы движение на станции разблокировали, а пассажиров по решению мэрии доставили в пункт назначения автотранспортом.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, главный железнодорожный вокзал Киева в среду, 18 марта с 12:00 прекратил работу из-за карантина в столице.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.