Шестеро загиблих і 15 поранених: у КМВА уточнили наслідки нічної атаки на Київ
У Києві кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки балістичними ракетами та ударними безпілотниками зросла до шести осіб. Серед загиблих – працівники комунального підприємства "Київводоканал"
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телебачення, передає RegioNews.
За її словами, кількість постраждалих також зросла – наразі відомо про 15 людей.
Семеро поранених перебувають у стані середньої тяжкості, ще восьмеро – у тяжкому стані.
Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів столиці, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Наразі на всіх об'єктах тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.
Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Було відомо, що загинули троє людей.