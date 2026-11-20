Фото: ДСНС Києва

У Києві кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки балістичними ракетами та ударними безпілотниками зросла до шести осіб. Серед загиблих – працівники комунального підприємства "Київводоканал"

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телебачення, передає RegioNews.

За її словами, кількість постраждалих також зросла – наразі відомо про 15 людей.

Семеро поранених перебувають у стані середньої тяжкості, ще восьмеро – у тяжкому стані.

Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів столиці, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на всіх об'єктах тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Було відомо, що загинули троє людей.