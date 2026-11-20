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У соцмережах правоохоронці знайшли відео з жорстоким поводженням з дитиною. Кадри були зроблені у Запоріжжі

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У соцмережах обговорювали відео, де жінка жорстоко поводиться з дитиною. Правоохоронці стали шукати її. Це виявилась 21-річна жителька Запоріжжя. Тепер правоохоронці розпочали розслідування.

"Поліція наголошує: у разі виявлення фактів насильства або загрози життю чи здоров’ю дітей негайно повідомляйте на спецлінію 102", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного чоловіка через те, що він зробив їм зауваження за розпивання алкоголю. Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення.