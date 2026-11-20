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Унаслідок масованої російської атаки на Київ загинули троє людей. Ще двоє мешканців столиці поранені та наразі перебувають під медичним наглядом

Про це повідомила КМВА, передає RegioNews.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинуло 3 людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації наголошують, що масована атака на столицю триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.

Також через наслідки російських ударів, зокрема пошкодження транспортно-логістичної інфраструктури, киян просять за можливості обмежити пересування містом приватними автомобілями. Це необхідно для того, щоб служби могли швидше ліквідувати наслідки обстрілу.

Роботодавцям рекомендують, за можливості, перевести працівників на дистанційний формат роботи.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.