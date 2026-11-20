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Правоохоронці затримали у Тернополі 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 21-річний юнак познайомився в соцмережі з 15-річною дівчиною та певний час спілкувався з нею. Згодом він заманив її до себе додому, де застосував насильство та вчинив дії сексуального характеру.

Під час обшуку в оселі фігуранта поліцейські вилучили комп'ютерну техніку з імовірно протиправним контентом, мобільний телефон та інші речові докази.

Молодику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої особи). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Зловмисника взяли під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, на Львівщині 9-річна дівчинка стала жертвою зґвалтування. Зловмисником виявився 75-річний майстер з меблів.