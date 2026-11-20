Фото: поліція

У Подільському районі столиці вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, який 19 листопада влучив у житловий будинок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час обстеження будівлі фахівці виявили бойову частину дрона, яка не здетонувала. Її вага становила близько 50 кілограмів. У разі вибуху вона могла спричинити руйнування всіх п'яти поверхів будинку.

Вибухотехніки розрядили боєприпас і вивезли його на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

Зазначається, що внаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Загинули шестеро людей, серед них – працівники комунального підприємства "Київводоканал".