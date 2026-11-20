Удар по Львову та області: Росія атакувала залізничну станцію "Скнилів", двоє загиблих
Унаслідок російської атаки на залізничну станцію "Скнилів" на Львівщині загинули двоє людей
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
За його словами, ворожий удар припав на квиткові каси залізничної станції.
Спочатку повідомлялося щонайменше про чотирьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до семи.
На місці атаки працюють відповідні служби, інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Нагадаємо, від ночі РФ завдає масованого удару ракетами по Україні. За даними моніторів, станом на 07:00 близько 50 крилатих ракет Х-101 перебували у повітрі – і більшість з них тримали курс на західні регіони.
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