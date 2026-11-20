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На Прикарпатті сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, пов'язані між собою. У Ямниці поїзд зіткнувся з автомобілем Skoda Fabia, а екіпаж поліції, який прямував на місце аварії, потрапив у ДТП у селі Угринів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Перша аварія сталася 20 листопада.

Близько 09:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення поїзда з автомобілем Skoda Fabia на залізничному переїзді в Ямниці. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Однак дорогою на виклик поліцейський автомобіль потрапив в іншу аварію в селі Угринів.

За попередніми даними, службовий автомобіль рухався головною дорогою з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом. У цей час водій Toyota Corolla 1950 року народження виїжджав із другорядної дороги, не надав переваги в русі поліцейському автомобілю та зіткнувся з ним.

Водночас у Ямниці внаслідок зіткнення з поїздом травмувалася водійка Skoda Fabia. Її також оглядають медики.

На місцях обох аварій працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.