Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

На Прикарпатті внаслідок удару стались пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури. При цьому під час гасіння вогню була загроза повторних атак. На щастя, пожежі ліквідовані, і ніхто з людей не постраждав.

Зокрема, у Бурштинській громаді загорівся приватний будинок. Пожежу ліквідували, а також врятували з будинку двох людей. У Галицькій громаді внаслідок обстрілів також пошкоджений житловий будинок.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Рятувальникам вдалося врятувати двох людей, серед яких підліток. У кількох районах столиці виникли пожежі, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, автомобілі й споруди.