"Ялта-2" як ілюзія Кремля: Путін не полишає своїх амбіцій
Але російський режим і тут проявив свій цинізм. На своїй підсумковій пресконференції російський очільник ніс таке, що, мабуть, побоявся вголос згадувати при лідерах КНР чи США.
Я не кажу вже про його "цю війну ми не починали"…
Але це ж треба так нахабно себе вести, щоб і надалі намагатися навʼязувати всім абсолютно нікчемний і штучний наратив про "Ялту-2".
Адже зустріч переможців у Другій світовій війні в Ялті у 1945 році і позиції нинішнього диктатора-мрійника про свою удавану велич кардинально різні.
А для Китаю історично "Ялта" є символом несправедливої великодержавної політики, коли долю країни вирішували за її спиною.
Такий собі російський невдячний "плювок" в обличчя хазяїна зустрічі в Шеньчжені. Притаманний московському режиму нахабний стиль. Вже й не дивує…