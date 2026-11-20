Жодної «Ялти-2» не сталося, та й не могло статися

Жодної «Ялти-2» не сталося, та й не могло статися

Фото: espreso.tv

Але російський режим і тут проявив свій цинізм. На своїй підсумковій пресконференції російський очільник ніс таке, що, мабуть, побоявся вголос згадувати при лідерах КНР чи США.

Я не кажу вже про його "цю війну ми не починали"…

Але це ж треба так нахабно себе вести, щоб і надалі намагатися навʼязувати всім абсолютно нікчемний і штучний наратив про "Ялту-2".

Адже зустріч переможців у Другій світовій війні в Ялті у 1945 році і позиції нинішнього диктатора-мрійника про свою удавану велич кардинально різні.

А для Китаю історично "Ялта" є символом несправедливої великодержавної політики, коли долю країни вирішували за її спиною.

Такий собі російський невдячний "плювок" в обличчя хазяїна зустрічі в Шеньчжені. Притаманний московському режиму нахабний стиль. Вже й не дивує…