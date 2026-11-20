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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили ще вночі через загрозу ракетного удару. Близько 06:24 мешканці столиці почули потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух балістичних ракет у напрямку Києва.

За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок атаки зазнали пошкоджень одразу кілька мостових споруд.

Зокрема, пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Наразі рух ним із правого берега на лівий перекрито.

Також пошкодження зафіксували на Дарницькому мосту. Їхній масштаб фахівці зможуть оцінити після завершення повітряної тривоги.

Крім того, зафіксовано влучання в Південний міст. Наразі рух ним залишається обмеженим: проїзд дозволений лише з лівого берега на правий для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

Через ускладнення транспортного сполучення між берегами Дніпра Кличко закликав киян без нагальної потреби не користуватися приватними автомобілями.

Також мер звернувся до установ і підприємств із проханням, за можливості, запровадити дистанційний режим роботи для співробітників.

Ракетна атака на столицю триває. Міські служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо, ввечері 19 листопада російські війська атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Ворожий дрон влучив у фасад будівлі аптеки. Унаслідок удару постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.