Фото: ГСЧС Киева

В Киеве количество погибших в результате ночной российской атаки баллистическими ракетами и ударными беспилотниками возросло до шести человек. Среди погибших – работники коммунального предприятия "Киевводоканал"

Об этом сообщила представитель КГВА Екатерина Поп в эфире телевидения, передает RegioNews.

По ее словам, количество пострадавших также возросло – сейчас известно о 15 людях.

Семь раненых находятся в состоянии средней тяжести, еще восемь – в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения столицы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На всех объектах продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Было известно, что погибли три человека.