Фото: Офіс Генерального прокурора

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали докази незаконної депортації 55 українських дітей із тимчасово окупованої Донеччини до Росії. До злочину причетні троє колишніх посадовиць окупаційної адміністрації "днр". Їм заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, до організації депортації причетна Світлана Майборода — колишня очільниця так званої "державної служби у справах сім’ї та дітей днр". До незаконної діяльності вона залучила ще двох спільниць:

Олену Вербовську — керівницю так званого "відділу у справах сім’ї та дітей адміністрації міста Донецька днр";

Тетяну Соркіну — директорку "Дитячого соціального центру адміністрації міста Донецька днр".

Слідство встановило, що у лютому та серпні 2022 року під приводом так званої "евакуації" фігурантки організували примусове вивезення 55 вихованців захопленого та перейменованого соціального закладу.

Йдеться про дітей віком від 4 до 12 років. Спочатку їх вивезли до Ростовської області Росії, а згодом розмістили в інтернатних закладах Самарської області.

"Згодом за сприяння вищого військово-політичного керівництва рф 9 українських дітей незаконно передали громадянам росії під виглядом опіки", — повідомили у СБУ.

За даними правоохоронців, такі дії порушують вимоги статті 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона забороняє примусове переселення або депортацію осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території.

На підставі зібраних доказів усім трьом фігуранткам заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Наразі підозрювані переховуються на тимчасово окупованій частині Донеччини. Правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше активісти розповіли, що на окупованих територіях окупанти запускають механізм для того, щоб відбирати дітей з родин. Йдеться про тих дітей, які живуть в сім'ях опікунів.