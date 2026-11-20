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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин стався у липні 2025 року. До поліції звернулася жителька Чернігова, яка повідомила про зґвалтування її неповнолітньої доньки в одній із квартир міста.

Правоохоронці оглянули місце події, вилучили речові докази та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який раніше вже був засуджений. Чоловіка затримали.

Після завершення досудового розслідування справу передали до суду.

Наразі Деснянський районний суд Чернігова визнав чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітньої за ч. 3 ст. 152 КК України.

Фігуранту призначили 9 років і 6 місяців вʼяхниці волі з урахуванням невідбутої частини покарання за попередні злочини. У 2022 році чоловіка засудили, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.

Нагадаємо, на Львівщині 9-річна дівчинка стала жертвою зґвалтування. Зловмисником виявився 75-річний майстер з меблів.