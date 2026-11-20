Росіяни атакували Харків: пошкоджено п'ять автомобілів і житловий будинок
Російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова. Влучання зафіксували в припаркований автомобіль на парковці біля житлового комплексу
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено п'ять автомобілів. Також у багатоквартирному житловому будинку вибито вікна на першому поверсі.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Повідомлень про поранених наразі не надходило.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.
Нагадаємо, ввечері 19 листопада російські війська атакували безпілотником Салтівський район Харкова. Ворожий дрон влучив у фасад будівлі аптеки. Унаслідок удару постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.
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