Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Нацгвардієць за кермом автомобіля виїхав за межі дороги та зіткнувся з електроопорою.

Внаслідок аварії одна з пасажирок загинула, інша отримала травми та була доставлена до лікарні. Сам водій не постраждав.

Попереднє освідування показало, що військовослужбовець був тверезим.

Працівники ДБР провели першочергові слідчі дії на місці події. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.