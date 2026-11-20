Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Volkswagen з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм 68-річний водій загинув.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.